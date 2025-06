Nuovo smartphone pieghevole e Made in Italy | Motorola Razor 60 Ultra

Scopri il nuovo Motorola Razor 60 Ultra, il rivoluzionario smartphone pieghevole che coniuga eleganza italiana e tecnologia all'avanguardia. Dotato di processore Snapdragon 8 Elite e 512 GB di memoria interna, promette prestazioni e stile senza compromessi. Ideale per chi desidera un dispositivo innovativo, solido e ricercato. Oggi l'utente che sceglie un pieghevole...

Milano, 28 giu. (askanews) - Un nuovo modello di smartphone pieghevole, che vuole unire la tecnologia all'estetica e che presenta caratteristiche del Made in Italy. Motorola ha lanciato il suo Razor 60 Ultra, con processore Snapdragon 8 Elite, 512 GB di memoria interna e una decisa sensazione di solidità . "Oggi l'utente che sceglie un pieghevole - ha spiegato ad askanews Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia - non deve più scendere a compromessi tra tecnologia e design, ma questo dispositivo riesce a combinare perfettamente le due cose. Ultimo processore sul mercato, quindi un processore super potente, poi c'è il tema del display, perché questo dispositivo ha due display, quello esterno da 4 pollici, che è il più grande sul mercato, il più interattivo perché permette di fare tutto a schermo fondamentalmente chiuso, ma anche un grande display interno a 7 pollici dove fondamentalmente non si vede completamente la piega". 🔗 Leggi su Quotidiano.net