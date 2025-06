Nuovo sequel horror blumhouse | critiche contrastanti su un successo da 181 milioni

Il sequel horror di Blumhouse, M3GAN 2.0, ha acceso un dibattito acceso tra fan e critici, riflettendo le sfumature di un successo da 181 milioni di dollari. Mentre il primo capitolo aveva conquistato pubblico e critica, questa nuova avventura divide nel confronto. Con un budget di circa 20 milioni, il film si presenta come un esperimento audace che potrebbe ridefinire il franchise o polarizzare gli appassionati. Ma quali sono davvero le sue carte vincenti?

l’accoglienza critica e il confronto con il primo capitolo di M3GAN. Il sequel di M3GAN, intitolato M3GAN 2.0, ha suscitato reazioni molto contrastanti tra pubblico e critica. Mentre il film originale, distribuito nel 2022, aveva riscosso un grande successo commerciale e di critica, la sua continuazione si presenta come un’opera che divide profondamente gli spettatori. Prodotto con un budget stimato di circa $20 milioni, M3GAN 2.0 è stato distribuito il 27 giugno e vede nuovamente protagonista la bambola dotata di intelligenza artificiale, impegnata a fronteggiare un’altra minaccia legata ad una IA fuori controllo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo sequel horror blumhouse: critiche contrastanti su un successo da 181 milioni

