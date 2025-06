Nuovo post di Mentana | Non scomparirò Poi la precisazione | Mai detto

Enrico Mentana mette finalmente i puntini sulle "i" e svela il suo piano per il 2 luglio: un grande incontro con tutti coloro che hanno reso possibile questa lunga e appassionante avventura giornalistica. Dopo settimane di speculazioni, il direttore del Tg di La7 chiarisce ogni dubbio e si prepara a celebrare un traguardo importante, rafforzando il legame con la squadra e il pubblico. Restate sintonizzati, perché ci aspetta un evento da non perdere.

Enrico Mentana ha messo i puntini sulle "i" dopo che, per giorni, si è discusso con insistenza di un suo possibile addio a La7. Ma lo ha fatto alimentando ulteriori teorie e supposizioni. "Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata", ha scritto l'attuale direttore del Tg della rete di Urbano Cairo via social. L'obiettivo è quello di ringraziare "tutti quelli che mi hanno scritto per dire la loro, in un modo o nell'altro" e di precisare che il suo non è un saluto alle scene. "Non scomparirò", ha digitato per rassicurare i suoi sostenitori.