Nuovo commissariato ad Aprilia | Una risposta concreta alla domanda di sicurezza

L'apertura del nuovo commissariato ad Aprilia rappresenta un passo decisivo per rafforzare la sicurezza nella città. Un impegno concreto che risponde alla crescente domanda di tutela da parte dei cittadini, simbolo di un impegno istituzionale volto a garantire tranquillità e sicurezza. La cerimonia di inaugurazione, prevista per il 7 luglio con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, segna un traguardo importante per l’intera comunità.

“Una risposta concreta alla domanda di sicurezza”: così l’Associazione nazionale funzionari di polizia commenta l’apertura del nuovo commissariato di polizia ad Aprilia la cui inaugurazione ufficiale è prevista per il 7 luglio alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, come da lui. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: commissariato - aprilia - risposta - concreta

Il commissariato di Aprilia aprirà a fine giugno, in arrivo 35 nuovi agenti - Un nuovo importante passo avanti per la sicurezza di Aprilia sta per diventare realtà: a fine giugno, il commissariato locale aprirà le sue porte, accompagnato dall’arrivo di 35 nuovi agenti.

APRILIA, È OPERATIVO IL NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA; Il Ministro dell’Interno Piantedosi il 7 luglio inaugurerà il nuovo commissariato di Aprilia; Istituito formalmente il nuovo Commissariato di Polizia di Aprilia: c’è la data di apertura.

A aprilia aumentano gli arresti e le forze di polizia per contrastare la criminalità organizzata - A Aprilia, in provincia di Latina, aumentano i conflitti armati tra gruppi criminali per il controllo delle piazze di spaccio; il ministero dell’Interno potenzia le forze dell’ordine con nuovi agenti ... Scrive gaeta.it

Istituito formalmente il nuovo Commissariato di Polizia di Aprilia: c’è la data di apertura - Il nuovo Commissariato di Polizia di Aprilia è nell’edificio di Via Monticello, anche se l’ingresso è nella parte posteriore, cioè quella che si affaccia sulla 148 Pontina. Secondo ilcaffe.tv