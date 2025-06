Nuovi palinsesti Rai Alessandro Cattelan non c’è

Tra sorprese e cambiamenti, i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025-2026 sono stati svelati, rivelando un panorama ricco di novità e colpi di scena. Tra conferme, rinnovi e qualche protesta, spicca l’assenza di Alessandro Cattelan, il volto noto che ha segnato il suo ritorno in Rai. La decisione del direttore ha lasciato molti a chiedersi quali saranno i prossimi passi per il popolare conduttore, mentre il pubblico attende con curiosità ulteriori aggiornamenti.

(Adnkronos) – Alessandro Cattelan non è presente nei nuovi palinsesti Rai. Viale Mazzini ha presentato ieri le novità della stagione 2025-2026 tra conferme, rinnovi, colpi di scena, proteste e un bel po’ di tagli. "Per Alessandro Cattelan, che ho riportato in Rai anni fa, è finito lo show su Rai 2 e nelle decisioni del direttore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: alessandro - cattelan - palinsesti - decisioni

Canale 5 alla ricerca di novità: Alessandro Cattelan, Pio & Amedeo e nuovi format per contrastare De Martino? - Canale 5 è alla ricerca di novità per il suo palinsesto, puntando su nuovi format nell'access prime time per contrastare Stefano De Martino su Rai 1.

«Alessandro Cattelan non comparirà nei palinsesti Rai che saranno presentati a giugno a Napoli. » Questa è, al momento, l’unica certezza sul futuro del conduttore, reduce da una stagione fitta d’impegni, tra Sanremo, Stasera c’è Cattelan, Hot Ones e il podc Vai su Facebook

Alessandro Cattelan assente nei nuovi palinsesti Rai, ecco perché; Palinsesti Rai: sorpresa Whoopi Goldberg, ipotesi Fiorello, il ritorno di Benigni e gli esclusi della pross...; Stasera c'è Cattelan verso la cancellazione: il retroscena sulla decisione della Rai.

Nuovi palinsesti Rai, Alessandro Cattelan non c'è - Viale Mazzini ha presentato ieri le novità della stagione 2025- msn.com scrive

Palinsesti 2025-2026 Rai, gli esclusi: da Alessandro Cattelan ad Alessia Marcuzzi - Con la cancellazione di Citofonare Rai 2 non trova spazio, nella programmazione tv, neanche Simona Ventura. Da maridacaterini.it