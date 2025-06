Nuove opportunità per i giovani | incontro a Scilla sui finanziamenti per fare impresa

Un’opportunità imperdibile per i giovani che desiderano dare vita a nuove idee e progetti nel nostro territorio. L’incontro pubblico promosso dal Circolo di Fratelli d’Italia di Scilla, intitolato “Le opportunità per i giovani: i nuovi finanziamenti per fare impresa”, vuole rappresentare un momento di confronto e informazione fondamentale. Non perdere questa occasione di scoprire come trasformare le tue ambizioni in realtà concreta.

Incentivi per il primo insediamento in agricoltura, turismo di qualità, start-up innovative, economia circolare e transizione ecologica: questi i temi centrali dell'incontro pubblico promosso dal Circolo di Fratelli d'Italia di Scilla, in programma lunedì 7 luglio alle ore 18.00 presso la Sala consiliare del Palazzo Municipale. L'appuntamento, dal titolo "Le opportunità per i giovani: i nuovi finanziamenti per fare impresa", vuole rappresentare un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza – con un focus particolare rivolto alle nuove generazioni – su strumenti, bandi e risorse a disposizione per avviare attività imprenditoriali nel territorio.

