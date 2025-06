Nuove linee guida del Piano urbanistico | Fano ha fame di case non di ipermercati

Fano si prepara a scrivere un nuovo capitolo, puntando su sviluppo sostenibile e riqualificazione urbana. Le nuove linee guida del piano urbanistico delineano una visione futuristica della città : più case, meno ipermercati, e investimenti mirati nei distretti produttivi come ingegneria, nautica e metallurgia. Un cambiamento che mira a rispondere all’emergenza abitativa e a valorizzare le realtà locali, rafforzando l’identità e il benessere di tutti i cittadini.

Fano, 28 giugno 2025 – Fano verso una nuova visione di città che favorisca lo sviluppo dei distretti produttivi: quello dell’ingegneria, che dà lavoro a migliaia di persone, della nautica che non ha intenzione di lasciare Fano, della metallurgia, con riferimento non solo a Profilglass ma a tutto l’indotto collegato, e che sblocchi i comparti residenziali esistenti per dare risposte concrete all’emergenza abitativa. Sono alcune delle linee guida del Pug (Piano urbanistico generale) di cui, secondo la legge urbanistica della Regione Marche, si devono dotare tutti i Comuni entro il 2027. L’amministrazione comunale sta affidando l’incarico alla società di Macerata, Poligroup, che avrà tempo due anni per redigere lo strumento urbanistico, anche se l’intenzione del sindaco Luca Serfilippi è di “adottarlo il prima possibile”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it