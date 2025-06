Nuova scuola elementare c’è l’accordo Comune-Regione

Un nuovo capitolo si apre per l’istruzione a Concorezzo, grazie all’accordo tra Comune e Regione Lombardia. Con un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro, si costruirà una moderna scuola elementare in via Ozanam, all’interno di un progetto di riqualificazione del polo scolastico. La struttura comprenderà anche una palestra dedicata alle attività extrascolastiche, per favorire lo sviluppo e il benessere dei giovani studenti.

Sì all’ Accordo di programma fra Palazzo Lombardia e Concorezzo per la nuova scuola elementare di via Ozanam, dal Pirellone 1,2 milioni per l’edificio, il resto, 12,7, li mette la città. "Lo stabile - spiega l’assessore regionale Massimo Sertori - è parte di un progetto di riqualificazione del polo che ospita la primaria. Prevede la realizzazione di una palestra con accesso indipendente per attività pomeridiane con un campo da basket-pallavolo e relative attrezzature per la pratica sportiva e ricreativa; una struttura per circa 500 alunni con 20 aule, uffici, spazi per gli insegnanti e per il personale ausiliario, laboratori; la demolizione del vecchio edificio scolastico e infine la realizzazione delle opere di finitura, compresa la piantumazione di alberi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova scuola elementare, c’è l’accordo Comune-Regione

