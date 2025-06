Nuova pista a chi giova | Quanti problemi con l’areoporto regionale

Un nuovo aeroporto regionale a Fano potrebbe rivoluzionare il panorama locale, ma anche sollevare numerosi interrogativi. La proposta di una pista lunga 1.200 metri, con investimenti milionari e strutture moderne, promette sviluppo e connettività . Tuttavia, tra vantaggi e criticità , è fondamentale approfondire gli impatti ambientali e sociali di questa iniziativa. La questione ora si svela come un vero e proprio dilemma tra progresso e tutela del territorio.

Una pista in asfalto lunga 1.200 metri, l'arrivo di aerei regionali, una nuova aerostazione, investimenti milionari da parte dell'Enac. È lo scenario ipotizzato – ma ancora tutto da chiarire – sul futuro dell'aeroporto di Fano, al centro di una lettera aperta indirizzata al sindaco Luca Serfilippi e ai capigruppo del Consiglio comunale da parte di Mauro Furlani, a nome delle associazioni ambientaliste Pro Natura Marche e La Lupus in Fabula, con il sostegno di un gruppo di cittadini. Il testo, diffuso ieri, lancia un appello accorato all'amministrazione per ottenere risposte ufficiali e trasparenti sul progetto di ammodernamento dell'aeroporto fanese.