Nuova nave per Grendi Con ’Star’ cresce la flotta per le rotte in Sardegna

Con l'arrivo della nuova nave Grendi Star, il gruppo Grendi potenzia la sua presenza tra Marina di Carrara e Cagliari, offrendo un servizio ancora più efficiente e capillare per soddisfare l'aumento di richieste turistiche e commerciali in Sardegna. Questa innovativa aggiunta alla flotta rappresenta un passo avanti nella connessione marittima, garantendo rifornimenti tempestivi e un flusso continuo di merci. L'espansione di Grendi si traduce in un futuro più dinamico e ricco di opportunità per la regione.

Il gruppo Grendi lancia la nuova linea di trasporto via mare Marina di Carrara - Cagliari. In occasione della stagione estiva e con l'aumento dei turisti in Sardegna aumenta la ricerca di rifornimenti, per questo il gruppo con sede a Marina di Carrara, terminaliosta della banchina Buscaiol, ha deciso di intensificare il traffico merceologico. Approda così a Marina Grendi Star la quarta nave del gruppo da e verso la Sardegna. Con una lunghezza totale di 192 metri e una capacità di carico di 2.800 metri lineari la Grendi Star dà una risposta concreta alle esigenze di traffico da e per l'isola. L'imbarcazione Roro è stata costruita dai cantieri Visentini nel 2017, ed è dotata di sistemi di pulizia dei gas di scarico (scrubber) per ridurre le emissioni inquinanti, in particolare ossidi di zolfo.

