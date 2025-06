Nuoto Thomas Ceccon coraggioso e vincente nei 200 dorso al Settecolli D’Ambrosio super Paltrinieri si arrende a Wellbrock

L'ultima giornata del Trofeo Settecolli di Roma ha regalato emozioni intense e imprese memorabili nella suggestiva piscina più bella al mondo. Tra vittorie inaspettate e sfide agguerrite, i protagonisti hanno dimostrato coraggio e determinazione, culminando con il trionfo di Thomas Ceccon nei 200 dorso e la doppietta di Sara Curtis nei 50 e 100 stile libero. Un evento che ha confermato ancora una volta il valore e la passione del nuoto italiano.

Ultima giornata di gare e finali al Trofeo Settecolli di Roma. La piscina più bella del mondo è stata teatro di tante gare di un certo spessore. Il via alle danze è stato dato da Sara Curtis. La piemontese, classe 2006, ha completato la propria doppietta e, dopo la vittoria dei 100 sl, è arrivata l’affermazione nei 50 sl con un ottimo 24.74, considerando una Maturità messa alle spalle da poco e un carico di lavoro per la preparazione notevole. Alle sue spalle un’ottima Silvia Di Pietro che, a 32 anni, ha abbattuto il muro dei 25? non andando troppo lontana dal proprio personale di 24.72. A completare il podio l’ungherese Petra Sananszky (25. 🔗 Leggi su Oasport.it