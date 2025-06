Nuoto e ricerca persone con cani molecolari | tre giorni di attività con gli angeli a 4 zampe

Vercurago ha vibrato di entusiasmo e solidarietà nei giorni scorsi, ospitando per la prima volta nella nostra provincia un evento unico nel suo genere: tre intensi giorni dedicati al nuoto e alla ricerca di persone con cani molecolari, in collaborazione con gli Angeli a 4 Zampe. Grazie a docenti d'eccezione come Andrea Schiavon, tra i massimi esperti nazionali, questa manifestazione ha dimostrato che il connubio tra passione, formazione e amore animale può fare la differenza.

