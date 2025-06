Nuoto artistico due podi per l’Italia nel day-4 degli Europei giovanili ad Atene

Nel cuore di Atene, l’Italia continua a brillare negli Europei giovanili di nuoto artistico, portando a casa due nuovi podi che sottolineano il talento e la crescita delle giovani promesse azzurre. Tra emozioni e performance mozzafiato, i nostri atleti dimostrano che il futuro dello sport si scrive con passione e dedizione. La sfida è ancora aperta: l’Italia non ha intenzione di fermarsi qui.

Il tassametro corre e per l’Italia le soddisfazioni continuano a non mancare negli Europei giovanili di nuoto artistico, di scena ad Atene. Nella piscina greca, la compagine tricolore ha concluso il quarto giorno di gare con altri due podi nelle finali del solo tecnico maschile e dell’Acrobatic Routine. Gabriele Minak si è tinto di bronzo nella prova individuale del solo, totalizzando 217.9585. L’azzurrino ha ottenuto 126.0083 negli elementi e di 91.9500 nell’impressione artistica. A fare meglio di Minak sono stati il russo Zakhar Trofimov in 220.4467 e il britannico Ranjuo Tomblin (219.9766). La seconda medaglia di giornata per il Bel Paese è stata un argento nella routine acrobatica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto artistico, due podi per l’Italia nel day-4 degli Europei giovanili ad Atene

In questa notizia si parla di: nuoto - artistico - podi - italia

Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico: trionfo per Gaia Silvestri - Arezzo celebra un nuovo successo nel nuoto artistico grazie a Gaia Silvestri, giovane talento della Chimera Nuoto.

https://www.svsport.it/2025/06/11/leggi-notizia/argomenti/sport-acquatici/articolo/il-doria-nuoto-brilla-al-campionato-regionale-fin-propaganda-di-nuoto-artistico-e-en-plein-di-podi.html Vai su Facebook

Risultati Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Tutte le medaglie dell'Italia nel Nuoto in vasca | La lista finale; Il medagliere completo di Doha 2024: tutti i podi giorno per giorno; AGGIORNAMENTO Olimpiadi. Italia partenza super. Team tech quinto.

Nuoto artistico: oggi a Madeira 3 medaglie per l'Italia - Il Messaggero - L’Italia del nuoto artistico, che una volta si chiamava sincronizzato, cresce e si “sincronizza” sull’argento agli Europei di specialità in corso a Funchal, sull’isola di Madeira, in ... ilmessaggero.it scrive

DIRETTA ITALIA NUOTO ARTISTICO/ Video streaming Rai: via alla routine acrobatica! (Olimpiadi Parigi 2024) - IlSussidiario.net - Argento mondiale in carica, la nostra squadra ci crede ma nella diretta Italia nuoto artistico sarà davvero difficile, per arrivare sul podio alle Olimpiadi Parigi 2024 servirebbe un’impresa ... Lo riporta ilsussidiario.net