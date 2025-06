nume buona la prima oggi romanticismo puro

Nume buona la prima oggi: un romanticismo puro che avvolge Cortona e il mondo intero. Laura Lucente ci invita a riscoprire la cultura come cura, bellezza e condivisione, partendo da questa splendida città toscana. Con l’entusiasmo di Natalie Dentini, direttrice della manifestazione, il fine settimana si preannuncia ricco di emozioni intense e momenti indimenticabili di musica classica. E dopo un inizio scoppiettante con il concerto inaugurale, l’evento promette di continuare a sorprendere e incantare gli spettatori.

di Laura Lucente CORTONA " Nume non è solo un’accademia, ma un’idea di cultura come cura, bellezza, condivisione e responsabilità. Una visione profondamente contemporanea che parte da Cortona, ma parla al mondo". Parola di Natalie Dentini direttrice della manifestazione che propone un ultimo intenso fine settimana di eventi legati alla musica classica. Dopo un avvio scoppiettante con il concerto inaugurale che ha visto protagonista il leggendario Gidon Kremer, la rassegna è proseguita ieri con Vlad Stanculeasa, (Escola Superior de Música de Catalunya a Barcelona) direttore artistico della manifestazione, solista, primo violino d’orchestra e musicista da camera in Europa, Asia e Sud America, insieme al violoncellista danese Andreas Brantelid, (Sibelius Academy – Helsinki). 🔗 Leggi su Lanazione.it