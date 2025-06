Nulla di eclatante era una cosa decisa da tempo | il commento di Sinner sull’addio a Panichi e Badio

Durante la conferenza stampa di Wimbledon, Jannik Sinner ha commentato la sua decisione di interrompere i rapporti con il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio, sottolineando che si tratta di una scelta già presa da tempo. Nonostante le tempistiche insolite, il campione ha assicurato di aver lavorato duramente in precedenza e di non temere ripercussioni immediate. La motivazione dietro questa svolta potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo percorso futuro.

“Una cosa già decisa da tempo”. Durante la conferenza stampa di Wimbledon, Jannik Sinner ha definito così la scelta di interrompere il suo rapporto con il preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio giusto qualche giorno prima dell’esordio sull’erba. “Capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò ora le conseguenze di questa decisione maturata dopo il torneo di Halle”. Il numero 1 del mondo ha poi smentito le voci secondo cui sarebbe stata un’intervista di Panichi, poco gradita al team di Sinner, ad averlo guidato in questa decisione: “Non c’è una ragione specifica e vi posso assicurare che non è accaduto nulla di eclatante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nulla di eclatante, era una cosa decisa da tempo”: il commento di Sinner sull’addio a Panichi e Badio

