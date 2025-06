‘Nozze Rosse’ e ‘Operazione Narnia’ così Israele ha colto di sorpresa l’Iran

Le misteriose "Nozze Rosse" e "Operazione Narnia" hanno sconvolto il panorama geopolitico, rivelando come Israele abbia colto di sorpresa l'Iran con attacchi mirati. Questi nomi in codice celano operazioni complesse che hanno eliminato figure chiave del settore militare e nucleare iraniano, dimostrando l'abilità strategica di Israele nel condurre missioni clandestine. Ma quali sono i dettagli di queste operazioni e le loro conseguenze? Approfondiamo insieme.

'Nozze Rosse' e 'Operazione Narnia'. Questi i nomi in codice due sotto-operazioni portate a termine da Israele nell'attacco all'Iran che hanno portato all'eliminazione di comandanti militari e scienziati nucleari iraniani. Portare a termine questi attacchi richiese elaborati stratagemmi per garantire l'effetto sorpresa, come evidenzia il Wall Street Journal in un lungo articolo.