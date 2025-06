Nozze glamour all' italiana a partire dall' abito da sposa E una sfilata di nero tra le celebrity

Un matrimonio glamour all’italiana che ha conquistato i cuori e i social: da un abito da sogno a una sfilata di celebrità in nero, l’unione tra Lauren Sanchez e Jeff Bezos ha lasciato tutti senza parole. Location esclusiva, atmosfera blindata e tanta eleganza hanno fatto da cornice a un evento indimenticabile. Ma il vero protagonista? Il look della sposa, immortalato in un’unica, attesissima foto ufficiale. E la magia di Venezia si intreccia con l’amore dei due futuri sposi.

L auren Sanchez e Jeff Bezos hanno (finalmente) detto sì. Location da sogno, atmosfera blindata, cellulari off limits. Ma niente paura: la sposa ha postato su Instagram l’unica, attesissima foto ufficiale, quella dell’abito. E come volevasi dimostrare, non si parla d’altro che di look. Matrimonio di Jeff Bezos, il bacio a Lauren Sanchez e l’amore per Venezia: «Una città impossibile» X Leggi anche › Matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: da Kim Kardashian a Ivanka Trump, i vip in arrivo a Venezia Una sola immagine basta a far esplodere la timeline: Lauren sorride accanto a Jeff, entrambi in Dolce&Gabbana, elegantissimi e radiosi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nozze glamour all'italiana, a partire dall'abito da sposa. E una sfilata di nero tra le celebrity

