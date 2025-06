Nozze Bezos ultima festa all’Arsenale | le videonews dalla nostra inviata

Un matrimonio da sogno si trasforma in un vero e proprio spettacolo di magia e tradizione: Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto Venezia e il suo storica Arsenale per concludere in grande stile le celebrazioni. Tra maschere eleganti e atmosfere carnevalesche, questa ultima festa promette emozioni indimenticabili e un omaggio autentico alla cittĂ . Scopriamo insieme i dettagli di questo evento esclusivo, che segna un capitolo unico nel mondo delle nozze vip.

Gli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez dall'hotel Aman verso l'Arsenale, dove si terrà l'ultima festa del matrimonio-evento. Secondo quanto apprendiamo noi dell'Adnkronos, sarà un ballo in maschera: un omaggio a Venezia e alla sua storia. In particolare, sarebbe ispirato alla grande tradizione del carnevale.

