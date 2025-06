Nozze Bezos Tommy Hilfiger sfiora caduta in acqua – Video

Un lei di scena all'evento più chiacchierato dell'anno: le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra eleganza e imprevisti, Tommy Hilfiger ha rischiato di trasformare il matrimonio in un episodio da cortometraggio comico, sfiorando la caduta in acqua. La scena, catturata in un video virale, ricorda che anche i momenti più glamour possono riservare sorprese. Ma come si sono conclusi questi attimi di precarietà? Continua a leggere per scoprirlo!

(Adnkronos) – Tommy Hilfiger è stato a un passo dal rubare la scena agli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Ieri lo stilista, uscito dal Gritti Palace per dirigersi sul taxi acquatico condiviso con Orlando Bloom, ha sfiorato la caduta in acqua. Hilfiger, nell’allungare la gamba sul gradino della barca, ha perso l’equilibrio. Un contrattempo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

