Nozze Bezos Tommy Hilfiger rischia di cadere dalla barca

Durante le celebrazioni per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, un episodio inaspettato ha rischiato di trasformare il romanticismo in avventura. Tommy Hilfiger, nel tentativo di salire sul taxi acqueo, ha perso l’equilibrio, sfiorando il rischio di cadere in Canal Grande. Un momento che ha strappato sorrisi e ricorderà a tutti come anche i vip possano trovarsi in situazioni imbarazzanti, rendendo questa giornata ancora più memorabile.

