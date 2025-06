Nozze Bezos | Tommy Hilfiger inciampa e rischia di cadere nel canale

Nozze da sogno, ma un attimo di suspense a Venezia! Tommy Hilfiger, ospite della cerimonia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ha rischiato di finire nel canale a causa di una scivolata improvvisa mentre usciva dal Gritti Palace. Fortunatamente, tutto si è risolto senza conseguenze, regalando agli ospiti un’istantanea di pura adrenalina. La magia della città si mescola con un pizzico di imprevedibilità : un ricordo che resterà impresso nella memoria di tutti, rendendo questo evento ancora più speciale.

Piccola disavventura a Venezia per Tommy Hilfiger ospite della festa di matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Uscito dal Gritti Palace per dirigersi sul taxi acquatico, lo stilista ha avuto una piccola incertezza rischiando di finire in un canale.

