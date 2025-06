Nozze Bezos stasera la festa da ballo | resta il mistero sul cantante

Stasera Venezia si trasforma nel palcoscenico di un evento da sogno: il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez culmina con una festa da ballo nelle suggestive Tese dell'Arsenale. Mentre l’atmosfera si infiamma e i preparativi raggiungono il culmine, rimane il grande mistero: chi sarà il cantante che intratterrà gli ospiti? Ecco, il reveal è imminente, e l’attesa si fa sempre più intensa.

(Adnkronos) – È tutto pronto a Venezia per l'ultima serata del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez,. Ad accogliere oggi, sabato 29 giugno, la festa da ballo in onore dei neosposi saranno le Tese dell'Arsenale, struttura di proprietà del Comune. L'area è già da giorni oggetto di intensi preparativi, con camion in arrivo carichi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com