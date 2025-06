Nozze Bezos sei una meraviglia | il sussurro di Jeff alla moglie in abito da sposa

Il momento delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è stato un vero incanto, tra emozioni palpabili e stile impeccabile. Quando lei è entrata in chiesa con il suo abito da sogno firmato Dolce & Gabbana, lui non ha potuto fare a meno di sussurrare: "Sei una meraviglia". Un gesto che ha reso il loro matrimonio ancora più speciale, celebrando l’amore con eleganza e romanticismo senza tempo.

(Adnkronos) – "Sei una meraviglia". È stato questo il primo sussurro di Jeff Bezos rivolto alla sua sposa, Lauren Sanchez, nel momento in cui l'ha vista apparire nel suo abito da sogno firmato Dolce & Gabbana. Un vestito di pizzo bianco, raffinato, corsettato, con collo alto in stile anni '50, ispirato all'eleganza senza tempo di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: bezos - meraviglia - sussurro - jeff

Mauro Corona sulle nozze di Bezos a Venezia: «Mi meraviglia questa bellissima donna sopra uno brutto come lui» - Mauro Corona commenta con stupore il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, sottolineando la sorprendente bellezza della sposa in contrasto con il look del miliardario.

Nozze Bezos, sei una meraviglia: il sussurro di Jeff alla moglie in abito da sposa.

Nozze Bezos, "sei una meraviglia": il sussurro di Jeff alla moglie in abito da sposa - È stato questo il primo sussurro di Jeff Bezos rivolto alla sua sposa, Lauren Sanchez, nel momento in cui l'ha vista apparire nel suo abito da sogno firmato Dolce & ... msn.com scrive

Bezos, la dichiarazione d'amore sussurata a Lauren Sanchez: «Sei una meraviglia». I vip: «La guardava come se fosse la prima volta» - Un sussurro, le prime parole pronunciate all'orecchio quando Jeff Bezos ha visto Lauren Sanchez apparire nel suo abito da sogno firmato Dolce ... Come scrive ilgazzettino.it