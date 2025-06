Nozze Bezos-Sanchez | niente Lady Gaga mistero su chi si esibirà stasera

Le nozze da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia hanno acceso il gossip internazionale, ma la domanda rimane: chi salirà stasera sul palco per la serata conclusiva? Dopo le voci su Lady Gaga ed Elton John, ora si aprono nuovi scenari con nomi come Kygo e Matteo Bocelli. La suspense è alle stelle: il grande evento si sta trasformando in un vero e proprio mistero che tiene tutti col fiato sospeso.

Venezia, 28 giugno 2025 – È mistero su chi si esibirà oggi per la terza e ultima serata delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, che ieri si sono detti sì sull’isola di San Giorgio a Venezia. Voci insistenti davano per certa la presenza di Lady Gaga ed Elton John, invece è giunta la smentita. Così è ripartito il toto-nomi: circolano indiscrezioni sul dj norvegese Kygo e su Matteo Bocelli, già protagonista del party nuziale. I rumors però non si fermano qui. C'è chi parla di una festa da ballo in stile veneziano del Settecento e chi dice che sarà un allestimento anni Venti ispirato al romanzo 'Il grande Gatsby'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nozze Bezos-Sanchez: niente Lady Gaga, mistero su chi si esibirà stasera

In questa notizia si parla di: nozze - bezos - lady - gaga

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Cerimonia al tramonto, menù stellato, pista da ballo galleggiante e ospiti da copertina: è il giorno clou del matrimonio Bezos-Sánchez sull'isola di San Giorgio. E mentre i fotograti aspettano Lady Gaga, in laguna si canta Modugno e si grida «No Bezos» Il ra Vai su Facebook

Sull’isola di San Giorgio a Venezia, tra le mura della blindatissima Fondazione Cini, Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono detti “sì” #SanGiorgio #Venezia #JeffBezos #laurensanchez #LadyGaga #MatteoBocelli Vai su X

Bezos-Sanchez a Venezia celebrano l'amore tra i vip. Dalle 17 il corteo di protesta dalla stazione - Pranzo degli sposini all'iconico Harry's bar; ?Matrimonio di Bezos e Sánchez a Venezia, il terzo giorno di festa: la cena all'Arsenale, il concerto con il cantante misterioso. Oggi il corteo «No Bezos»; Ultimo giorno a Venezia per i neosposi Bezos.

Nozze Bezos Sanchez, oggi tocca all’Arsenale: il concerto, privatissimo di Lady Gaga - Un milione di sterline (pare) per avere in esclusiva l’interprete e compositrice americana. Come scrive repubblica.it

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: Lady Gaga ed Elton John danno forfait? - Circola infatti voce che Gaga ed Elton John (mai ufficialmente annunciati) abbiano dato forfait all'ultimo. Scrive msn.com