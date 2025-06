Nozze Bezos Pennacchi | Esagerato per l’anniversario prenderà il Colosseo

Per il 21° anniversario, Bezos e Pennacchi hanno deciso di fare le cose in grande: niente solite celebrazioni, ma un colosseo temporaneo! Il comico veneto scherza, lamentando che a Venezia, tra eventi e spese folli, si rischia di spendere un patrimonio anche solo in lavanderia. Una sfida tra esagerazione e ironia che ci invita a riflettere sul valore delle tradizioni e delle sorprese.

Il comico veneto: “Da Venezia, a fine giugno, scappano anche le pantegane: costringerà tutti a spendere un patrimonio in lavanderia. Questa è cattiveria”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nozze Bezos, Pennacchi: “Esagerato, per l’anniversario prenderà il Colosseo”

