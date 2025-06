Nozze Bezos a Venezia | pranzo all’Harry’s Bar con Orlando Bloom Sydney Sweeney e DJ Tom Brady

Le nozze di Bezos a Venezia sono state un evento da sogno, tra eleganza e star internazionali. Dopo la cerimonia, il brunch all'Harry’s Bar con Orlando Bloom, Sydney Sweeney e DJ Tom Brady ha catturato l’attenzione di tutti. Nel day-after delle nozze più discusse dell’anno, il cuore di San Marco si anima con Bellini, pizza e selfie prima della grande festa finale. Un weekend indimenticabile nel splendore veneziano!

