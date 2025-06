Notte di festa in via Vittorio Veneto Oggi il debutto della Summer Night

Preparati ad immergerti in un’atmosfera magica: questa sera, in via Vittorio Veneto ad Arezzo, prende vita la prima edizione di "Via Vittorio Veneto Summer Night", la grande festa dell’estate che trasformerà Saione in un palcoscenico di allegria e convivialità. Dalle ore 18, il taglio del nastro darà il via a una serata all’insegna del divertimento, della musica e dello spirito comunitario. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’estate in città!

Tutto pronto per la prima edizione di " Via Vittorio Veneto Summer Night ", la festa dell'estate che oggi animerà Saione. L'inaugurazione è fissata alle 18 di fronte al Caffè Via Veneto, con il tradizionale taglio del nastro. A fare gli onori di casa saranno i commercianti, affiancati dalla direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi, il presidente Mario Landini, il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi, il vicesindaco Lucia Tanti e il presidente di Estra Francesco Macrì. L'evento, organizzato da Confesercenti Arezzo insieme ai negozianti della zona e con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, è realizzato con il contributo di Estra, main partner, e delle concessionarie Giovanili Auto e International Motors.

