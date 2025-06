' Nostra Regina delle burroni e delle mosche' da Bivigliano a Palazzo Medici Riccardi

Unisciti a noi in un viaggio tra le profonde emozioni di "Nostra Regina dei burroni e delle mosche", il nuovo libro di Mimmo Sammartino, che diventa teatro di incontri e musica. Due appuntamenti imperdibili, tra Bivigliano e Palazzo Medici Riccardi, per scoprire una storia intensa e coinvolgente. Preparati a vivere un’esperienza unica, dove parole e note si intrecciano per raccontare l’anima di un’Italia autentica. Ti aspettiamo per condividere questa straordinaria avventura!

Domenica 29 giugno, alle 18.30, presso il circolo Arci di Bivigliano e lunedì 30 giugno 2025, alle ore 17.15, nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, sarà presentato il libro di Mimmo Sammartino 'Nostra Regina dei burroni e delle mosche', edito da Exorma, nell'ambito di una performance che prevede anche alcuni momenti musicali da parte dell'autore. Interventi di Nicola Coccia, Marcello Mancini, del consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano e dello scrittore messicano Carlos Higuera. L'evento in Palazzo Medici Riccardi è curato in collaborazione con l'associazione 'Coast to Coast' Nel suo nuovo libro, illustrato da Virgilio Cinque, Sammartino unisce sapientemente narrazione e poesia, dando voce a soggetti terzi rispetto agli esseri umani, attraverso capitoli introdotti da dieci misteri di un rosario che fa sorridere e commuovere mentre si combatte la prima guerra mondiale, a Gorizia.

