un dolce richiamo alle emozioni di un passato intramontabile, capace di risvegliare ricordi e sorrisi ormai scolpiti nel cuore. È quel senso di nostalgia canaglia che, ogni estate, ci accompagna con le sue magie senza tempo, rendendo speciale anche una semplice serata sotto le stelle. E così, anche quest'anno, il passato si riaccende, pronto a sorprenderci ancora...

L'estate comincia ufficialmente il 21 giugno in tutti i Paesi del mondo e, in Italia, circa una settimana dopo quando su Rai 1 prende il via alla sera Techetechetè e Cristina D'Avena ricompare a concerti e arene estive, come farà oggi al Carroponte a Sesto San Giovanni. I vecchi filmati in bianco nero che (ogni anno) ci ripropongono Corrado, Raffaella Carrà , Mina e le Sorelle Kessler a Milleluci, piuttosto che Walter Chiari o Gino Bramieri, sono un po' come l'Ape Maia o Licia dolce Licia dell'eterna regina dei cartoni animati anni '80 e '90: un tuffo in un passato che conforta, rilassa e ci coccola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it