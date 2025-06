Norris pole show in Austria ma che Ferrari! Leclerc secondo davanti a Piastri ed Hamilton

Il Norris Pole Show in Austria infiamma gli appassionati: Leclerc conquista una straordinaria seconda posizione, sorprendendo davanti a Piastri ed Hamilton. Lando si conferma il re delle qualifiche, mentre Charles Ferrari realizza un capolavoro, piazzandosi alle sue spalle e offrendo la miglior prestazione dell’anno in qualifica. Russell si posiziona quinto, con Verstappen settimo, promettendo una gara emozionante all’orizzonte. È il momento di scoprire se questa griglia rivoluzionerà lo spettacolo in pista.

Lando si conferma dominante, ma Charles si inventa un capolavoro mettendosi alle sue spalle. Prestazione migliore dell'anno in qualifica per la rossa. Russell quinto, settimo Verstappen.

