La Coop Nazionale ha deciso di opporsi al boicottaggio dei prodotti israeliani, ribadendo che questa scelta non spetta alle imprese ma ai soci e consumatori, portatori di opinioni e sensibilità diverse. Una posizione chiara che tutela il rispetto delle diversità e dei valori condivisi. In un mondo in cui le decisioni economiche riflettono anche questioni etiche, è fondamentale mantenere un dialogo aperto e rispettoso per preservare la coesione sociale.

Nessun boicottaggio dei prodotti di Israele è legittimo. Lo ha deciso la Coop nazionale dopo che, nei giorni scorsi, alcune filiali hanno comunicato la volontà di togliere dagli scaffali dei supermercati merce proveniente dallo Stato ebraico. Decidere di escludere Israele dal mercato "non spetta alle imprese" ma "ai soci e ai consumatori che rappresentano valori, opinioni e sensibilità inevitabilmente diverse e tutte ugualmente rispettabili", ha sottolineato la direzione nazionale in un comunicato ufficiale. Il sistema di cooperative italiane internazionali ha voluto così ristabilite le priorità e chiarire che i singoli punti vendita non possono prendere posizioni politiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Non spetta alle imprese": Coop nazionale blocca il boicottaggio dei prodotti israeliani

