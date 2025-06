Non solo Napoli | tutte le squadre che hanno scelto il Trentino per i ritiri

L'estate calcistica in Trentino si anima con molte squadre pronte a vivere emozioni tra i suggestivi paesaggi delle nostre montagne. Non solo Napoli, ma anche Sassuolo e altre compagini hanno scelto il nostro territorio per prepararsi al meglio alla nuova stagione. Un’occasione unica per unire sport e natura, creando un’atmosfera speciale che rende il Trentino il cuore pulsante del calcio estivo. Scopriamo insieme le novità e i protagonisti di questa estate ricca di adrenalina e bellezza.

Non c’è solo il Napoli ad animare l’estate calcistica in Trentino: sono tante, infatti, le squadre che hanno scelto anche quest’anno di preparare la loro stagione tra le nostre montagne e valli. I ritiri Il Sassuolo sarĂ in ritiro a Ronzone dall’11 al 28 luglio. GiĂ fissate le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Tante squadre hanno scelto il nord Italia per il ritiro precampionato: ci saranno anche Vicenza, Mantova, Cittadella e Trento. Gli amaranto a Storo dal 13 al 26 luglio Vai su Facebook

Arezzo, ritiro in Trentino insieme a Napoli, Genoa e Verona. Ipotesi amichevoli; Il Catanzaro riparte da Spiazzo: ritiro estivo in Trentino dal 15 al 27 luglio; Serie A, quando si ritrovano i club per i ritiri? Date e luoghi ufficiali.

