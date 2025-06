Non solo Lang è caccia ad un nuovo esterno in casa Napoli | la coppia fa sognare Conte e i tifosi

Il Napoli si anima di nuove emozioni con la possibile firma di Noa Lang, un vero colpo di mercato che infiamma tifosi e tecnico. La coppia d’attacco si rinnova, portando entusiasmo e sogni di gloria. Tuttavia, la società non si ferma: oltre a Lang, sono in cantiere altri acquisti, pronti a rafforzare ulteriormente la rosa. La campagna acquisti azzurra si preannuncia ricca di sorprese: cosa ci riserverà il futuro?

Il Napoli è pronto ad ingaggiare Noa Lang, ma si prepara giĂ ad un nuovo colpo. Di seguito le ultimissime sulle scelte della societĂ . Il Napoli è tra i club piĂą attivi sul mercato in entrata. Dopo De Bruyne e Marianucci, la dirigenza è ad un passo dall’ingaggiare Noa Lang dal PSV. L’accordo tra i club è ormai raggiunto, motivo per il quale si è vicinissimi alla fumata bianca. Al tempo stesso, però, il DS Manna non ha alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, la societĂ vuole ingaggiare un altro esterno per “esaudire” le richieste iniziali di Antonio Conte. Lang non esclude Ndoye: lo sconto del Bologna può essere decisivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Non solo Lang, è caccia ad un nuovo esterno in casa Napoli: la “coppia” fa sognare Conte e i tifosi

