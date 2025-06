Non potevano nemmeno… La casa nel bosco e le credenze shock del padre | bimbi di 9 e 6 anni trovati così

Una scoperta sconvolgente scuote la tranquilla campagna torinese: due bambini, abbandonati all’interno di una casa nel bosco e cresciuti in condizioni disumane, sono stati trovati senza alcuna interazione con il mondo esterno. Cresciuti senza documenti e ancora incapaci di leggere o scrivere, sono un triste esempio di abusi e isolamento. La vicenda, avvolta da credenze shock del padre, apre un inquietante capitolo sulla tutela dei minori e le conseguenze di un isolamento totale.

Due bambini di 6 e 9 anni sono stati trovati in condizioni disumane in una cascina isolata sulle colline di Lauriano, nel Torinese. Cresciuti senza interazione con il mondo esterno, i fratellini indossavano ancora il pannolino e non sapevano leggere né scrivere. Nati e registrati in Germania, risultavano però "inesistenti" per lo Stato italiano, poiché non avevano documenti ufficiali. Vivevano con il loro padre, un scultore olandese di 54 anni che, a causa di una grave ipocondria sviluppata durante la pandemia, aveva deciso di isolarsi totalmente dalla società. Un padre ossessionato dalla paura dei virus.

