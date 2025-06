Non mi hanno fatto il contratto indeterminato perché sono incinta | la battaglia di una madre contro Poste Italiane Cosa ha deciso il giudice

da una sentenza che riconosce il diritto di ogni donna a lavorare senza discriminazioni. La lotta di L. è un esempio di come la giustizia possa fare la differenza, affermando che la gravidanza non deve mai diventare un ostacolo alla realizzazione professionale. Questa vittoria apre la strada a un futuro più equo e rispettoso dei diritti di tutte le mamme lavoratrici.

Una gravidanza non è una malattia, ma in molti casi purtroppo diventa ancora motivo di esclusione dal lavoro. Lo dimostra la storia di L., 37 anni, che si è vista negare l’assunzione in Poste Italiane a causa del suo stato di gravidanza. Dopo mesi di attesa, ansia e una causa legale, lo scorso 23 maggio ha finalmente firmato il suo contratto a tempo indeterminato. La sua storia si è conclusa con una vittoria simbolica e concreta, resa possibile anche grazie al supporto del sindacato Slc-Cgil e della consigliera regionale di parità Sonia Alvisi. Tutto era iniziato nel luglio 2024, quando L., già lavoratrice per Poste nel 2019 con contratti a termine, viene convocata per una visita medica propedeutica all’assunzione a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Open.online

