Non in mio nome emergency in piazza a Roma a sostegno di Gaza. L’evento, promosso dall’associazione “Schierarsi”, ha visto una mobilitazione di numerosi cittadini e artisti uniti nel denunciare il dramma umanitario a Gaza, definito da molti un vero e proprio genocidio. Sul palco, tra musica e parole, sono saliti talenti come Layla, Daniele Silvestri, Gemitaiz e Moni Ovadia per raccogliere i...

Hanno risposto in tanti all’appello lanciato dall’associazione “Schierarsi” per un evento a sostegno di Emergency a Roma. Tema dominante la Palestina e tutto ciò che sta accadendo a Gaza. “Un genocidio” per gli organizzatori e i tanti artisti che hanno partecipato all’evento tra i quali Layla (cantante di origini palestinesi), Daniele Silvestri, Gemitaiz. Cantanti ma anche attori di cinema e teatro come Moni Ovadia. “Siamo qui per raccogliere i fondi per Emergency – racconta Martina Paesani operatrice di Emergency – io vengo dalla striscia di Gaza, ho lavorato per un anno all’ospedale dei Martiri di Al- Aqsa, ogni giorno contavamo le garze per capire quanti feriti potevamo curare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - “Non in mio nome”, Emergency in piazza a Roma a sostegno di Gaza

Gaza, il medico di Emergency: “Troppi bimbi malnutriti, fate entrare i camion con gli aiuti” - In un contesto di guerra e sofferenza, la voce di chi lavora in prima linea è fondamentale. Il medico di Emergency denuncia una realtà allarmante: troppi bambini a Gaza sono malnutriti e hanno bisogno urgente di aiuti.

Domani 21 giugno a Roma in piazza per la manifestazione nazionale Stop Rearm Europe. Continuano a crescere le adesioni: ad oggi 469 realtà italiane e più di 1000 in Europa, insieme per dire NO a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo, per Gaza, per la Vai su Facebook

