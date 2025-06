Non in mio nome artisti e volti noti per Gaza a Roma Di Battista | Non so come il governo dorma la notte E poi parlano di valori?

di un movimento che si batte per la giustizia e i diritti umani. Le sue parole accendono il dibattito sulla responsabilità morale di istituzioni e leader davanti alle tragedie che sconvolgono Gaza e il mondo intero, invitandoci a riflettere su cosa significhi davvero agire con valore e integrità. In un panorama di silenzi e complicità, le sue parole sono un richiamo urgente a non voltarsi dall’altra parte.

“Meloni? Non so come faccia il governo della donna madre cristiana a dormire la notte, perché ha politicamente le mani sporche di sangue dei bambini palestinesi. Lei come l’Unione Europea, un’organizzazione del tutto fallita. Parlano di valori e poi non sono nemmeno in grado di applicare un pacchetto di sanzioni a uno Stato genocida e terrorista come Israele”. Ad attaccare è Alessandro Di Battista, ex deputato, che oggi fa parte dell’associazione Schierarsi, promotrice dell’iniziativa “ Non in mio nome “, alla quale hanno partecipato artisti come Margherita Vicario, Daniele Silvestri e Alessandro Mannarino e giornalisti (compreso il condirettore del Fatto Quotidiano Peter Gomez ) che rivendicano azioni in difesa del popolo palestinese di Gaza e della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non in mio nome”, artisti e volti noti per Gaza a Roma. Di Battista: “Non so come il governo dorma la notte. E poi parlano di valori?”

