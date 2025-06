Non è uno strip ma quasi | Camila Giorgi si spoglia di tutto

Camila Giorgi, l’atleta che ha sempre sfidato le aspettative, sorprende ancora una volta con un gesto inaspettato: si mostra senza veli sui social, lasciando tutti senza parole. Criptica ed enigmatica come suo solito, la sua autenticità brilla più forte che mai. È un tributo alla sua libertà, a quella personalità forte e autentica che non teme di mostrarsi per quello che è. Eppure, cosa ci riserverà il suo prossimo movimento?

Camila Giorgi, a questo punto nessuno ci sperava più, eppure è successo: l’ex tennista si è messa a nudo e lo ha fatto sui social network. Criptica, enigmatica, complicata. Sebbene sia stata a lungo osteggiata per questo suo modo di essere, Camila Giorgi non ha mai cambiato atteggiamento. Le troppe domande non le sono mai piaciute e ha mantenuto fede a se stessa, senza apportare la benché minima variazione né alla sua personalità, né tanto meno al suo modo di porsi in pubblico. (Instagram) – Ilveggente.it Anche in Honduras, durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi, si è sbottonata pochissimo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Non è uno strip, ma quasi: Camila Giorgi si spoglia di tutto

