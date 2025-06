Non è colpa del cellulare | la vera emergenza è la fragilità degli adulti la denuncia di Matteo Lancini e perché insegnanti e genitori devono ripensare il proprio ruolo educativo

In un mondo iperconnesso, spesso si cerca di attribuire ai dispositivi digitali la causa di tutti i mali scolastici e sociali. Ma Matteo Lancini ci invita a riflettere più profondamente: la vera emergenza non è il cellulare, bensì la fragilità degli adulti. È ora che insegnanti e genitori ripensino il loro ruolo educativo per affrontare con consapevolezza le sfide dell’oggi, ponendo le basi per un futuro più solido e resiliente.

"Se non sai cosa fare, dai la colpa al cellulare". La provocazione di Matteo Lancini, psicologo e presidente della Fondazione Minotauro, scuote le certezze di chi cerca risposte semplici ai problemi complessi della scuola di oggi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: colpa - cellulare - matteo - lancini

Lunetta Savino a Belve: “Sono stata un’insegnante di fellatio. Ho tradito, beccata per colpa del cellulare” - Lunetta Savino si svela senza filtri nella prossima puntata di *Belve* con Francesca Fagnani. L'attrice ricorda il suo controverso ruolo in "Prova orale per membri esterni", dove interpretava un'insegnante di fellatio, e condivide esperienze personali, ammettendo di aver tradito spesso nei suoi rapporti affettivi.

Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro: "I ragazzi vanno responsabilizzati, non infantilizzati" Vai su Facebook

Non è colpa del cellulare: la vera emergenza è la fragilità degli adulti, la denuncia di Matteo Lancini e perché insegnanti e genitori devono ripensare il proprio ruolo educativo; Matteo Lancini. «Non chiediamo ai ragazzi di essere se stessi a modo nostro»; Matteo Lancini: I social sono la droga dei ragazzi, e i pusher sono i genitori (di L. Varlese).

“Non è colpa dei social se i ragazzi soffrono”, Matteo Lancini smonta i luoghi comuni sull’educazione digitale: “Abbiamo sequestrato i nostri figli prima di Facebook e ... - Lo psicologo Matteo Lancini ha portato a Che Tempo che Fa una riflessione profonda sul rapporto tra genitori ... Riporta orizzontescuola.it

Lo psicoterapeuta Matteo Lancini e i ragazzi in crisi: “La colpa non è dei social, ma della fragilità dei genitori” - la Repubblica - Lo psicoterapeuta Matteo Lancini e i ragazzi in crisi: “La colpa non è dei social, ma della fragilità dei genitori” di Emanuela Giampaoli Oggi in Salaborsa alle 18. Secondo bologna.repubblica.it