Non ce l’ha fatta Leandro vittima di uno scontro tra il suo scooter ed un’auto Muore in ospedale dopo una settimana aveva 41 anni Lo scontro lungo la Formia Cassino

Un tragico destino ha colpito Leandro Garbin, commerciante di Cassino, che è morto a 41 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto una settimana fa. L'uomo, titolare di un'attivitĂ in piazza San Giovanni, era stato ricoverato in terapia intensiva a Roma dopo aver subito gravi ferite in uno scontro avvenuto sulla superstrada Cassino-Formia. Il Violento Incidente. L'incidente, che ha scosso l'intera comunitĂ , ha coinvolto Leandro Garbin mentre viaggiava in sella al suo scooter Beverly. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti dei Carabinieri della compagnia di Cassino, il commerciante è stato colpito da una Mercedes Classe C, condotta da una donna residente a Pignataro, durante una manovra che ha avuto conseguenze devastanti.