Non appoggeremo mai la prima cittadina che si sta dimostrando politicamente inadeguata

l'opposizione sottolineano con fermezza il loro impegno per un'azione coraggiosa e responsabile, pronta a difendere i valori che credono giusti e a contrastare ogni tentativo di destabilizzazione. In un panorama politico complesso, la loro voce si distingue come quella di chi non teme di dire la verità e di lottare per un cambiamento reale.

«Fatichiamo a capire certi attacchi da parte della maggioranza, l'unica spiegazione che ci diamo è che rappresentiamo il loro incubo quotidiano». Così Carlo Capelli e Tommaso Greco rispondono alle accuse di trasformismo mosse da Fratelli d'Italia e Lega a mezzo stampa. I due portacolori di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Fratelli d'Italia scarica la sindaca di Riva Cristina Santi. Iurlaro: Troppe mancanze di rispetto, pronti a correre da soli. E su Trento: Idee chiare, abbiamo i nomi.

