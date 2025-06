Non abbiamo segreti | i genitori di Chiara Poggi mostrano le foto della vacanza con Marco

Non hanno segreti i genitori di Chiara Poggi, che questa sera su Retequattro mostrano le foto della vacanza con Marco, cercando di chiarire le voci infondate sulla presenza del ragazzo al momento della tragica morte della sorella. La loro testimonianza si fa carico di tante emozioni e di un desiderio profondo di verità , in un contesto che ha diviso l’opinione pubblica. Per far tacere queste voci, la famiglia Poggi decide di parlare apertamente, svelando i dettagli di quei giorni cruciali.

« Tanta amarezza. Tanta amarezza. Non capisco perché dicano» certe cose. Nel corso della puntata di Quarto Grado in onda questa sera su Retequattro, Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara, tornano a smentire che il figlio Marco non fosse con loro in vacanza quando la sorella è stata uccisa. E per dimostrarlo esibiscono delle foto di quei giorni in montagna. «Per far tacere queste voci,.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c'entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

