Nomadic – Canto per la Biodiversità il progetto artistico firmato da Telmo Pievani e Gianni Maroccolo

Nel cuore di Milano, prende vita "Nomadic – Canto per la Biodiversità", un progetto artistico che unisce scienza e musica per sensibilizzare sulla tutela del nostro pianeta. Firmato da Telmo Pievani e Gianni Maroccolo, lo spettacolo ha già conquistato pubblico e critica, approdando in televisione e suscitando riflessioni profonde sull’ambiente. In questa estate 2025, l’attualità e la cultura si fondono ancora una volta, invitandoci a riscoprire il valore della biodiversità...

MILANO – Nomadic – Canto per la Biodiversità è il progetto artistico firmato da Telmo Pievani e Gianni Maroccolo, che torna in scena con nuove date, dopo aver conquistato pubblico e critica durante l'anteprima romana e il tour autunnale. Il successo dello spettacolo ha portato alla trasmissione integrale su Rai Scuola, con un estratto presentato anche da Alberto Angela nel programma NOOS su Rai 1. In questa estate 2025, l'attualità e la profondità del pensiero di Telmo Pievani trovano ulteriore riconoscimento: il suo nome compare tra gli autori proposti nelle tracce della Maturità, sottolineando la risonanza culturale dei temi affrontati in NOMADIC – dalla migrazione come condizione condivisa tra esseri umani e animali, all'evoluzione, fino alla biodiversità come valore imprescindibile e responsabilità collettiva.

