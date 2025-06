Nocera Superiore al fianco degli amici a quattro zampe | parte la campagna Non Abbandonarli

Nocera Superiore si schiera con forza al fianco dei nostri amici a quattro zampe con la campagna "Non Abbandonarli". Un richiamo sincero e deciso contro ogni forma di abbandono, perché i nostri animali meritano amore, rispetto e protezione. Con il supporto del sindaco Gennaro D’Acunzi, questa iniziativa vuole sensibilizzare tutta la comunità , perché solo uniti possiamo fare la differenza. È tempo di agire e dimostrare che l’amore per gli animali è una priorità condivisa.

“Non Abbandonarli”. Un’esclamazione semplice ma diretta per sottolineare fermamente il no all’abbandono dei nostri amici a quattro zampe. È il claim scelto per la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, fortemente voluto dal sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

