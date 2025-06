Noa Lang il Napoli ha trovato l’accordo col Psv Sky

Il mercato del Napoli è in fermento: dopo le trattative per Noa Lang, il club azzurro sembrava vicino a un colpo importante come sostituto di Kvaratskhelia. Tuttavia, l'ostruzionismo del PSV ha complicato le cose, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi. Ora il club partenopeo sembra aver trovato una nuova strada, ma quanto durerà questa attesa? Il futuro di Noa Lang al Napoli resta ancora avvolto nel mistero.

Noa Lang poteva essere il sostituto di Kvaratskhelia al Napoli. Lui aveva già detto sì ma il Psv si è messo di traverso. E, con il senno del poi, ha avuto ragione il club olandese. Oggi il club azzurro sembra ra aver finalmente raggiunto il suo obiettivo come ha riportato la redazione di Sky Sport Leggi anche: Noa Lang, il Psv vuole 30 milioni più 5. Il Napoli per ora è fermo a 30 Noa Lang al Napoli. Il Napoli aveva già un accordo con il giocatore, ma mancava ancora un’intesa con il Psv. L’accordo con il club olandese è poi arrivato nelle ultime ore, adesso si sistemeranno gli ultimi dettagli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Noa Lang, il Napoli ha trovato l’accordo col Psv (Sky)

