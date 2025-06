Noa Lang al Napoli stretta finale | cifre e data dell’annuncio

Il Napoli sta per chiudere il più grande colpo di mercato dell'estate: Noa Lang sarà un nuovo calciatore azzurro. Dopo mesi di trattative e dubbi, le cifre sono ormai definite e manca solo l’annuncio ufficiale. Con un accordo quinquennale a 2,5 milioni all’anno, la firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, sigillando una trattativa determinante per il futuro della squadra. La stretta finale è imminente.

Il Napoli sta per concludere il più grande rebus per l’attacco, oramai da mesi a questa parte: Noa Lang presto sarà un nuovo calciatore azzurro Come anticipato qualche giorno fa su Calciomercato.it, il Napoli ha virato su Noa Lang per la fascia sinistra e con la convinzione di portare a casa il risultato. Aveva già un accordo di base con il calciatore: cinque anni a 2,5 milioni a stagione. E nelle scorse ore ha trovato un’intesa di massima anche con il PSV. Noa Lang al Napoli: intesa trovata con il PSV (ANSA) Calciomercato.it L’attaccante olandese è stato deciso sin dall’inizio al trasferimento in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Noa Lang al Napoli, stretta finale: cifre e data dell’annuncio

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

