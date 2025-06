No Bezos in marcia a Venezia cori e slogan contro il numero uno Amazon

A Venezia, il corteo ‘No Bezos No War’ prende vita tra cori e cartelli, un forte messaggio di protesta contro il colosso Amazon e le sue pratiche. Circa seicento manifestanti si sono radunati nel cuore della città, portando avanti una battaglia simbolica per un mondo più etico e sostenibile. La piazza si anima di voce e colore, dimostrando che la tutela dei diritti e dell’ambiente non conosce confini.

Stando alla Digos di Venezia, sono circa seicento i partecipanti al corteo 'No Bezos No War' a Venezia che si sono portati verso Rialto scandendo slogan e cori contro il numero uno di Amazon e ciò che rappresenta. Tra tanti cartelli contro il magnate e pacchi a imitazione degli imballaggi di Amazon, anche .

