No alla guerra corteo davanti alla base Usa di Sigonella

Uniti nel desiderio di pace, cittadini si radunano davanti alla base USA di Sigonella per dire no alla guerra. Tra cappellini e bottigliette d'acqua, la folla sfila con bandiere e striscioni, esprimendo solidariet√† e speranza. √ą un gesto forte e condiviso che attraversa generazioni e convinzioni, dimostrando che la voce della cittadinanza pu√≤ fare la differenza. La manifestazione continua a crescere, perch√© la pace non √® mai troppa.

(Adnkronos) ‚Äď Arrivano alla spicciolata, cappellino in testa per proteggersi dal sole e una bottiglietta d'acqua in borsa per affrontare i 35 gradi all'ombra. Qualcuno porta uno striscione, altri le bandiere. Soprattutto della Cgil, ma anche della Pace, della Palestina. Alle 9.30 in punto, sono oltre duecento, forse anche trecento, a partecipare al corteo a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

