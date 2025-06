Nissan Micra nuova era Ora è un miniSuv elettrico con tecnologie evolute

Nissan Micra, simbolo di innovazione e stile, si rinnova completamente nella sua sesta generazione: un miniSUV elettrico all’avanguardia con tecnologie avanzate e un design irresistibile. Questa nuova icona combina compattezza e versatilità, cavalcando il futuro della mobilità sostenibile. L’anteprima italiana, tra le suggestioni della storica Lanterna di Roma, fa già sognare gli appassionati. La rivoluzione Nissan è alle porte, e il conto alla rovescia è iniziato...

Micra cavalca il futuro. La ’piccola’ icona di Nissan mette in pista la sesta generazione: una citycar elettrica con tratti da miniSuv, design accattivante e tecnologie di alto livello derivate dai segmenti superiori. Sarà in vendita nelle concessionarie a fine 2025 ma l’anteprima italiana, nella splendida cornice della Lanterna in pieno centro di Roma, regala già suggestioni forti. L’icona Nissan che in quarant’anni di vita ha venduto 600 mila unità (cioè la metà dei volumi complessivi del marchio) prova a fondere passato e futuro, disegnando linee tondeggianti che richiamano versioni storiche di Micra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nissan Micra, nuova era. Ora è un miniSuv elettrico con tecnologie evolute

In questa notizia si parla di: nissan - micra - minisuv - tecnologie

Nuova Nissan Micra elettrica: design curato, interni high-tech e doppia potenza 90/110 kW - La nuova Nissan Micra elettrica rappresenta una svolta nel segmento B, con un design curato, interni high-tech e due opzioni di potenza (90 e 110 kW).

Nissan Micra, nuova era. Ora è un miniSuv elettrico con tecnologie evolute; Questo nuovo SUV Nissan avrà le tecnologie della Renault 5; Nuova Nissan Micra: la 'gemella' della Renault 5 avrà un'autonomia di 400 km.

Nissan Micra, nuova era. Ora è un miniSuv elettrico con tecnologie evolute - La ’piccola’ icona di Nissan mette in pista la sesta generazione: una citycar elettrica con ... quotidiano.net scrive

Nuova Nissan Micra: stile, tecnologia e zero emissioni - MSN - La nuova Nissan Micra debutta in Italia in versione full electric: fino a 408 km di autonomia, 150 CV, tecnologia Google integrata e ricarica rapida a 100 kW. Come scrive msn.com