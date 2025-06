Nintendo Switch 2 ed il prezzo ridotto in Giappone | Nintendo ha preso la decisione giusta per Shuhei Yoshida

Una scelta che ha stupito e diviso gli appassionati, dimostrando come Nintendo voglia consolidare la sua presenza nel mercato giapponese. Con un prezzo più accessibile e una strategia mirata, l'azienda sembra voler rafforzare il legame con i fan locali, mantenendo allo stesso tempo un’immagine innovativa e competitiva a livello globale. Questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sfida tra console, spostando gli equilibri di potere nel settore videoludico.

Nintendo ha sorpreso tutti con una mossa audace: offrire in Giappone una versione di Nintendo Switch 2 contraddistinta da un prezzo significativamente più basso rispetto a quello occidentale. Nello specifico la console, proposta con un region lock che consente di giocare solo titoli giapponesi, costa ben 110 dollari in meno rispetto alla versione internazionale, così da renderla più appetibile ad una nutrita fetta di pubblico. Una scelta che ha attirato l’attenzione anche di Shuhei Yoshida, ex presidente di Sony Worldwide Studios, che l’ha definita “una decisione straordinaria dal punto di vista commerciale”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 ed il prezzo ridotto in Giappone: Nintendo ha preso la decisione giusta, per Shuhei Yoshida

